Ajakirjanikud võtsid otse-eetris luubi alla Raeküla turvalisuse

„Mulle kui Raeküla elanikule algas kõik pimeda tuleku ja episoodiga, mis vapustas seda muidu nii rahulikku keskkonda,” rääkis Erala juhtumist, kui ühel õhtul rööviti Raekülas eakalt naiselt käekott. „Lihtsalt joosti mööda ja tõmmati käest.”

„Siis järgnesid need autovargused. Nüüd veel tulekahju ja kahtlustus, et tegu võib olla süütamisega,” loetles Erala. „Ja need polnud õnnetused, vaid kurjast meelest kantud.”

„Samal ajal kui need autovargad tegutsesid, oli ju mardipäev. Tabasin end mõttelt, et kas ma laseksin oma lapsed marti jooksma, kui tean, et on inimesi, kellel pole kõige paremaid kavatsusi,” selgitas Erala. „Kõik see riivab turvatunnet ja ehk mängib rolli seegi, et on pime aeg.”

Keskküla arvas, et raske on nendes nii erinevates sündmustes ühisosa leida, kuid Raeküla ebaõnn on asukoht linna Läti-poolses servas. Lõuna suunast tulevad autovargad ja tühjad majadki tõmbavad tihti ligi kutsumata külalisi. „Kuid et need sündmused sellises väikeses ja vaikses linnaosas sattusid samale perioodile ja pälvisid suisa üleriigilist tähelepanu, tundus tõesti kummaline ja tekitas kohalikes elanikeski ebakindlust,” märkis Keskküla.

„Ma olen märganud sotsiaalmeedias, et inimesed on mures ja teevad üleskutseid: palun märgake ja rääkige, kui te olete näinud midagi kahtlast,” kirjeldas Erala Raeküla elanike meeleolu.

Atka-Jaakson meenutas politsei kunagist soovitust, et kui näed võõrast inimest oma kodukandis, ütle talle alati tere. „Esiteks saab ta aru, et teda on märgatud, ja teiseks, kui sa oled juba mingi kontakti loonud, on tal veidi keeruline hakata sinu suhtes kuritegu sooritama,” selgitas ta.

Veel tuli saates jutuks, et taas on võimalik nimetada Pärnu tänavuse aasta teo kandidaate, ja kutsuti üles kõiki inimesi neid esitama, et sest iga väärt tegu ei pruugi muidu märgata.

Lühidalt kirja pandud ettepanekud, kus on nimetatud konkreetne tegu, mitte inimese nimi, tuleks 18. novembril saata meilil arvamus@parnupostimees.ee. Linnavalitsuse ja Pärnu Postimehe esindajad valivad neist välja kuni 15 tegu, mis lähevad hääletusele.