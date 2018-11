Kiviraidur Morsk ise ütleb, et on laisk mees, ei viitsi oma tööd mitu korda teha. Teeb korra ja igaveseks.

Kui räägin Ivo ­Vaher Vahterist, küsivad inimesed vastu: kes see veel on? Kuid “kiviraidur Morsk” ütleb ­juba rohkem, mees isegi sõnab, et pärisnimi kõlab võõralt, ja palub ennast Morsaks nimetada. Kes ei ole temalt tellinud mõnd kujukest, hauaplaati või aiakaunistust, see on Vana-Rääma tänavale sattudes temaga töökoja ees törts juttu rääkinud või vähemalt bussiaknast suurt plakatit näinud.