Eesti vee-ettevõtjate liidu (EVEL) tänuõhtul hõigati välja viis elutöö auhinna nominenti, kes riigi veemajandussektori arengule pühendanud on tähelepanuväärse ja märgatava osa tööst. Need on Tallinna tehnikaülikooli dotsent Jaan Karu, keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv, AS Kohila Maja kauaaegne juht Rein Langeproon, AS Pärnu Vesi tehnilise teeninduse juht Roman Vaba ning pikalt maaparanduse ja veemajandustehnika valdkonnas töötanud Jüri Kriis.