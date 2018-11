Pärnu ehitusfirma pälvis kiiresti kasvava ettevõtte tunnustuse

Parimate nimistusse jõudnud ehitusfirma juhatuse liige Johannes Kahu rääkis, et iga tunnustus teeb heameelt, ent pikas plaanis see otseselt midagi juurde ei too. "Pigem on oluline sarnaste firmadega sellel üritusel kokku saada ja ideid vahetada ning tööga sama hästi jätkata," lausus Kahu.