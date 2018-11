„Iga aasta jõuab varjupaikadesse tuhandeid paanikas loomi, sest keegi otsustas nalja pärast hakata püromaaniks. Iga aasta on loomaomanike õuduskuud november, detsember ja jaanuar,“ on kirjas aktsiooni lehel, mille algatas PetCity loomakeskus eesotsas digiturunduse projektijuhi Kristiina Tammikuga.

„Mul on väike laps ja mitu koera. Samuti on mul olnud koer, kes ilutulestikku paaniliselt kardab. Probleeme on ka lapse magama panemisega,“ selgitas idee tagamaid Tammik, kes märkis, et liikumise eesmärk ei ole keelata või astuda vastu aastavahetusel korraldatavale vaatemängule.

„Idee on tõsta inimeste teadlikkust. Pühade ajal esineb palju planeerimata ilutulestikke. Just need on ootamatud ja milleks looma- ja pereinimesed pole valmistunud,“ lisas ta. Sestap pöörab aktsioon tähelepanu sellele, et karvasemad pereliikmed oleksid kiibistatud ja registreeritud ning sel perioodil toas.

Tammiku jutu järgi on igal aastal sadu loomi, kes jõuavad varjupaika või kaovad. Seda just ilutulestikust tekkinud hirmust. „Need, kel koduloomi pole, ei mõista seda täielikult,“ arvas ta.

Seadus ei keela ilutulestikku, vaid märgib, et heli- ja valgusefekt ei tohi ülejäänud inimesi häirida. Uusaastaööl ei seata piiranguid. Peale selle on eraisikute rakettide laskmist raske reguleerida.

„Paljudes riikides on tava, et ilutulestikku müüakse vaid vahetult enne aastavahetust. Nii on inimesed selleks üheks korraks valmistunud,“ tõdes idee algataja.