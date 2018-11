Lindilane on seadnud eesmärgiks 300kilomeetrise koerarakendiretke

„Olen kolm aastat Eestis matkamisega kätt harjutanud ja julgust on rohkem!“ kinnitas Lünekund, kes Eestis on läbinud sadu kilomeetreid, käe kõrval varjupaigast võetud koer Luna.

Ta on südameasjaks võtnud Eesti looduse tutvustamise, mis ühtlasi on retke ja ettevõtmise üks eesmärke. YouTube'is on tal kanal Hiker in Estonia, kus ta tutvustab välismaalastele ja eestlastelegi kodumaa loodust.