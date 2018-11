Kirves ja Wade-Chatman vedasid Sadama Kalevi üle võidule

“Jään mänguga üldjoontes rahule, tuli raske võit. Nagu näha siis osa mehed on mentaalselt augus. Loodame, et saime nüüd nagu punni pealt ära. Käike jääb puudu rünnakul, kus praegu ongi vaid kaks meest. Saimon [Sutt] on täiesti augus: visked ebakindlad, palliga ebakindel. Mõõnu tuleb ikka ette,” rääkis Sadama peatreener Heiko Rannula mängujärgses intervjuus.