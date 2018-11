Sindis toimunud majapõlengus hukkus keskealine mees

Eestis on sel aastal tules elu kaotanud 38 inimest, mis on kümne võrra rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

"Viimaste päevade traagilised tuleõnnetused peaksid igas inimeses tekitama küsimusi, et kas tema enda ja lähedaste kodus, samuti vanemaealiste sugulaste juures, on ohutusega kõik korras? Pean silmas seda, et alustuseks peaks veenduma suitsuanduri olemasolus ja testima töökorras olekut," ütles Lääne päästekeskuse valvepressiesindaja Piret Seire. "Lisaks tuleb külmade ilmade saabudes suuremat tähelepanu pöörata küttekollete ohutule kasutamisele"