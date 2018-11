Neljapäev tuleb valdavalt plusskraadidega

Öösel on pilves, kohati väheste selgimistega ilm ja suurt sadu oodata pole. Paiguti võib esineda udu. Puhub läänetuul kolm kuni üheksa, põhjarannikul puhanguti 12–15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb nullist nelja miinuskraadini, rannikul tuleb kohati kolm kraadi sooja.

Peipsi järvel puhub loode- ja läänetuul kuus kuni 11 meetrit sekundis ja laine kõrgus ulatub 0,6–1,2 meetrini. Ilm on olulise sajuta ja nähtavus mõõdukas. Õhutemperatuur kõigub nulli ligidal.

Päeval on peamiselt pilves ja olulise sajuta ilm. Puhub loodetuul neli kuni kümme, põhjarannikul puhanguti 12–15 meetrit sekundis, õhtupoolikul nõrgeneb. Sooja tuleb ühest viie kraadini.

Peipsi järvel puhub loodetuul kuus kuni 11 meetrit sekundis ja laine kõrgus on 0,6–1,2 meetrit. Sademeid peaaegu ei esine ja nähtavus on mõõdukas. Sooja on oodata kuni kolm kraadi.