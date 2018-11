Hääletage! Milline nendest toodetest on Pärnumaa parim? 

Paarikümnest ettepanekust, mis konkursi esimeses ringis laekusid, valis toimetus koos Pärnumaa arenduskeskusega välja kümme. Nende seast palumegi teil teha valiku.

Allpool saate finaali jõudnud toodete-teenustega lähemalt tutvuda. Hääletus kestab kuu lõpu ehk 30. novembrini. Tulemused avaldame 18. detsembri lehe vahel ilmuvas ettevõtluse erilehes.

Kõikide hääletajate vahel loosime auhindu! Osalemiseks jäta meile oma kontaktandmed, et saaksime võidu korral ühendust võtta.

Kala & Leib OÜ täistera-rukkileib

Kala ja Leib väliköök. Randy Villmann ja Reini Villmann FOTO: Mailiis Ollino /

Vennad Reini ja Randy Villmann katsetasid oma retsepti järgi leibade müüki esmalt mullu novembris. Praeguseks on turul vahvas pakendis müüdavad leivad leidnud kindla ostjaskonna. Vendade jutu järgi kujunes nende leivaretsept välja ajapikku. “Muudkui katsetasime ideaalse taina retsepti. Väga paljud leivategijad kasutavad nisu, et see seoks leiba, aga meie mitte. Samuti kasutame ainult kiviveskist tulnud jahu, sest kui suurtööstusest jahu osta, on selle tera nii peen, et maitsvat konsistentsi ei saa. Aga kiviveski on vanamoodne ja sealt tuleb jahutera pisut suurem ja maitse parem,” rääkis Reini Villmann.

Kodu Kuubis OÜ off-the-grid-puhkemaja Kärg

Puhkemajake Kärg. FOTO: Tootja foto

Toote konkursile esitanud koostööpartneri hinnangul on tegu “Tesla masti tootega meie enda kodukandist”. Puhkemajakese mõõtmed lubavad seda transportida sõiduki treileril. Valgustus ja küte toimivad päikeseenergial. Esimene Kärg paigaldati sel suvel Soome, järgmised pannakse püsti Eestisse Päikesekodu territooriumile. Firma turundusjuhi sõnutsi aga tuli mõte kaasasveetav pisike puhkemaja valmis teha juba mitme aasta eest. “Idee tekkis meie ettevõtte tegevjuhil Germo Karrol umbes neli aastat tagasi, mil sai loodud meie pere ettevõte. Ajendiks asjaolu, et inimesed hindavad üha enam vabadust liikuda: soovitakse lülitada end välja just seal, kus endale kõige enam meeldib, olles seejuures sõltumatu elektriühendusest, andmata järele oma harjumuspärastes mugavustes,” meenutas Mery-Ly Karro.

Mairi Laide esikupink Pehmö Half & Half

Pehmö esikupink. FOTO: Tootja foto

Valmistaja selgituse järgi tegi ta esialgu väga lihtsaid riiuliteta metallraamidel pinke, mis passisid magamistuppa. “Ühel hetkel tuli idee lisada riiul kas raamatute või jalanõude tarvis. Ja nii see edasi läks,” rääkis Laide. Half & Half on enimmüüdud Pehmö pink ja jõudnud lühikese ajaga kaugele: peale üleilmse veebipoe Etsy on see püsivalt saadaval viies Eesti ja ühes Soome disainipoes. “Tänu eraklientidele oleme jõudnud Kanadasse, Inglismaale, kõikidesse suurematesse Euroopa riikidesse ja Austraaliasse,” täiendas valmistaja.

Paneel Kaares Edelstein OÜ-lt

Kivipaneel Kaares. FOTO: Tootja foto

Loodus- või kunstkivist toodetud paneelid on disainitud viisil, et nende paigaldus oleks kiire, ühenduskohad vaevu märgatavad. Ettevõtte esindaja Merle Laidro kirjeldust mööda on valmistamise protsessis tähtis materjalide loodussäästlik kasutus, lõppkasutajale loeb aga kaunis välimus ja pinna puhtana hoidmise lihtsus. Enamjaolt lähevad paneelid ekspordiks, kuid Eestis on need paigaldatud näiteks Foorumi spaasse Tallinnas.

Pesuliisu OÜ puidust pesukuivatusrest

Kuivatusrest Pesuliisu. FOTO: Tootja foto