Riik uuendab Pärnu kaitsealade eeskirju

Kaitsealalt arvatakse välja alad, kus ei esine kõrgeid loodusväärtusi ega kaitsealuseid liike. Niidu maastikukaitseala pindala on 68,1 hektarit.

Linnapiiri taga Häädemeeste vallas asuvas Pärnu maastikukaitsealal muudeti kaitse-eesmärke, piire ja kaitsekorda, et säilitada ala puhkeväärtus ja tagada metsaelupaigatüüpide jätkuv kaitse. Kaitsealast on välja jäetud servaalad, kuhu ei jää kaitsealuseid liike ja väärtuslikke elupaiku. Maastikukaitseala pindala on 510,9 hektarit.