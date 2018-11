Pühad toovad kontserdimajja Pähklipureja, käbid ja kännud

„On rida festivale ja üritusi, mis ilma kontserdimajata ei jõuaks Pärnusse. Meil on üks parema akustikaga saale Eestis,“ tõdes kontserdimaja juht Marika Pärk.

Sestap on see endiselt linna tähtis kultuurikeskus, mis võimaldab korraldada suurkontserte ja üritusi, pakkudes lava mainekatele väliskülalistele ja kohalikele interpreetidele. Kohti on 900 ringis, peasaali kaunistab orel, kõrgematel korrustel tegutseb muusikakool, prooviruumides harjutab linnaorkester.