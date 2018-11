Hingega istutatud tammed tuleb suusaraja tõttu vastu talve välja juurida

Tõepoolest, Sindis on juba aastaid olnud traditsiooniks teha 2,5kilomeetrine Pärnu maantee ääres looklev suusarada talispordi armastajatele. Keskkonnanõunik selgitas, et kuna talv on tulekul, vaatas rajameister üle maa, kus suusarada on igal aastal kulgenud, ja selgus tõsiasi, et arhitektid on istutusplaani valesti teinud. Kuus puud jäävad rajale ette ja tuleb ümber istutada.

Rako peres tekitas teade pahameelt, tamme istutamine oli neile tähtis sündmus. “Puu on meie jaoks sümboolse tähendusega. Istutuskoht sai spetsiaalselt valitud. Oleme suvel tihti sealt mööda jalutanud, tammest ja lastest koos pilti teinud. Isegi kolmeaastane teab, et see on meie puu. Teeme väiksemast lapsest puu kõrval pilti, et jälgida nii puu kui lapse kasvamist. See on meie tamm ja meile tähtsaks saanud,” põhjendas Rako oma pahameelt.