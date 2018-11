Loigo sõnul lähevad politseinikud suurema lumesaju korral suurematele teedele liiklust rahustama. „Samas on juhi kohustus valida teeoludele vastav sõidukiirus ja võtted ning päeva lõpus vastutab just juht oma käitumise eest. Talvel tuleb arvestada libeduse ja kehva nähtavusega. Pikivahe ja õige kiirus muudavad sõidu turvaliseks ning ei tohiks ju kellegi jaoks tulla üllatusena, et lumi ja lörts muudavad iga manöövri ohtlikumaks,“ rääkis Loigo. Ta lisas, et politseinikud kontrollivad detsembris, kas sõidukitele on alla pandud kohustuslikud talverehvid.