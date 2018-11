Entusiastid puhusid veiniklubile elu sisse

Hariva poole eest hoolitses esmalt Ida-Tallinna keskhaigla neuroloogiakeskuse juhataja Toomas Toomsoo, kelle arvukate slaididega täiendatud ettekanne rääkis veini mõjust tervisele Prantsuse paradoksi valguses. Šampanjatootmisest kõneles Kristel Voltenberg, kes abikaasa Ivari Padariga asutas kvaliteetšampanjat turundava OÜ ChampChamba ja on töötanud Drappier' suguvõsa viinamarjaistanduses ja šampanjamajas.

MTÜ Pärnu Veiniklubi asutajad on ettevõtjad Riina ja Enn Rand ning Kristel Voltenberg. Õigemini on see kohaliku veiniklubi reanimeerimine uuel tasemel, sest Riina Ranna jutu järgi moodustati Pärnu veiniklubi 11. mail 2002. Selles osales tollane Prantsuse suursaadik Eestis Jean-Jacques Subrenat ja klubi esimene president oli pärnulastele tuntud mees Omar Volmer.