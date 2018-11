Galerii: sajad üliõpilased võtavad Pärnu spordihallis mõõtu näiteks pimevõrkpallis ja pehmo-jalgpallis

Pärnu kolledž ja Tartu ülikool koos on esindatud umbes 70 tudengiga, kes võtavad osa 3x3 korvpallis, pehmo-jalgpallis, rahvastepallis, pimevõrkpallis, teatevõistlustel ja korvpalli vabavisetes.

Tartu ülikooli spordiesinduse juhi Janelle Uibokand märkis, et tänavune osalejate arv on antud ürituse uus osalusrekord. “Mängude avamine oli meeleolukas ning teatevõistlused on peetud,” kommenteeris Uibokand ürituse kulgu.