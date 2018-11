Galerii: Pärnu sõudjad näitasid Viljandis võimu

"Olen sel aastaajal varemgi sarnaseid aegu sõitnud, mis tõestab, et minu ettevalmistus on kulgenud siiani edukalt. Viibisin kümmekond päeva Gironas, kus peamiselt rattasadulas rassides kogunes 23 treeningtundi nädalas," rääkis Raja sõudeliidule ning lisas, et tavapärane rattatreening kestis 3,5 kuni 4 tundi ja selle aja jooksul läbis ta keskmiselt 110 kilomeetrit. Edaspidi plaanib Raja keskenduda jõusaalis treenimisele ning sõudemasinalgi saab olema kandev roll.