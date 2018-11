Hääletustulemused teada: enamik Sauga ja Tammiste hääletamas käinud elanikest tahab liituda Pärnuga

Tori vallavalitsuse avalike suhete spetsialist Katariina Vaabel kommenteeris, et osalusprotsent on küll natukene alla 50 protsendi, kuid sõnum on selge: tiheasutuse (Sauga alevik, Tammiste) elanikud soovivad liituda Pärnu linnaga ning hajaasutuse inimsed (näiteks Kilksama ja Kiisa) jääda Tori valla alla. Lõpliku otsuse teevad aga Tori valla- ja Pärnu linnavolikogu.