Toomas Kivimägi: Riigiehitamine on pausil

Suutmatus otsustada ja lugematud ministrivahetused on kasvav osa tegelikkusest Eestis. Põhja lõi alt kuulsaks räägitud ÜRO ränderaamistik. Kaos on seda üllatavam, et Keskerakond eesotsas peaminister Jüri Ratasega on väljendanud täielikku toetust ja pühendumust rändeleppele, rõhutanud järjepideva Eesti välispoliitika olulisust. Ent miks lõi peaminister araks ega julgenud panna vastavat otsust kabinetis hääletusele? See on valitsuse, mitte kellegi teise pädevus. Pangem siia kõrvale Ratase sõnad eelmise nädala Postimehest: “Ma pole nõus olema valitsuskoalitsiooni peaminister, kui valitsus ei suuda enam otsuseid vastu võtta, kui ta lihtsalt tiksub.” Aga just selles olukorras me olemegi! Kusjuures kaalul on Eesti riigi rahvusvaheline maine, meie saamine ÜRO julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks, meie tulevik.