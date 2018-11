Video: surmapõlguritest halljänesed käivad šaakalikaamerat uudistamas

Videosalvestusi üle vaadates selgus, et jänesed ilmusid kaamera ette paar tundi pärast rebase või šaakali lahkumist ja tunni jagu hiljem oli üks või teine kiskja jälle platsis. Hundi meelest küllap pikk-kõrvad teavad, kus parasjagu ohutum.

Tõenäosus, et halljänesed kaamera ees šaakalite või rebastega elu eest võitleksid, on tema arvates ehk võimalik, kuid siiski kaduvväike. Noored lambad ja veisevasikad on šaakalitele kindlasti kergem ja ahvatlevam saak kui kuni 70kilomeetrise tunnikiirusega kabuhirmus põgenev ja vaid 3–7 kilo kaaluv toidupalake.