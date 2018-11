Juba aastakümneid on Eesti elu lahutamatu osa tõsiasi, et kümned tuhanded kaasmaalased on end sidunud Soomega. Igast Eesti nurgast leiab inimesi, kes käivad Soomes leiba teenimas, kuid kelle päriskodu ja pere asuvad Eestis. Mõtlesin just neile inimestele, kui riigikogu arutas seaduseelnõu, mis käivitab digitaalsete terviseandmete liikumise Soome ja Eesti vahel.