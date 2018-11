Põlise maapoisi tõmbas meri Punapargist ära

“Ema ütles, et see koht siin hakkab müüki minema. Mõtlesin, et vennas on ka lähedal ja see on meie lapsepõlvekant, sellepärast selle koha ostsimegi. Kunagi oli see ühe tuntud Pärnu arsti lapsepõlvekodu,” räägib Arne, kuidas ta taas kanna Punapargis kinnitas ja tema kaasa Urve Kuningas noogutab mehe jutule üle kohvilaua kaasa.