Ekraanile jõuavad nõukogude ajal keelatud filmikaadrid

Laupäeval jõuab muuseumi kinoekraanile dokumentaallugu Baltimaade raudmeestest, kes karmi olukorda trotsides ja riskides sisendasid usku, et igal rahval on õigus jääda truuks esivanemate keelele ja kultuurile. Linateos „Ajasillad“ vastandus nõukogude propagandale ja tsensuurile. Eesti osalusel valminud film, milles on esindatud Mark Soosaar ja Andres Sööt, on mustrite ja elude mäng. Teos on rännak mineviku ja oleviku vahel, küsides, kui palju või vähe on üle poolesaja aastaga muutunud.