Pärnumaa kaotas ühe koha riigikogus

“Mandaatide jaotamisel arvestatakse Eestit tervikuna, kõige suurema valijate arvuga piirkonnas on ka kõige enam mandaate. Seega ei tähenda mandaadi kaotus, et valijate arv on antud ringkonnas vähenenud. Näiteks Pärnumaal on see hoopis veidi suurenenud, kuid mitte nii palju, kui ringkondades 1,2 ja 4,“ selgitas Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Meelis Eerik.