Paikuse aed valiti Eesti kauneimaks

Perekond Gontšarenko aias leidub ruumi nii ilu- kui tarbeaiale, mis moodustavad kena terviku. Kolmel põlvkonnal on aias tore tegutseda ja aega viita. Kena haljastuse on saanud väljapoole aeda jääv omavalitsusele kuuluv tänavaalagi.

Võistlust „Kodu kauniks” korraldab 19. aastat ajakiri Kodu & Aed. „Konkurss “Kodu kauniks” on oluline aja jälg, ülestähendus selle kohta, kuidas Eesti kodukultuur elab ja areneb. See kõnetab igaüht. Soovime ju, et keskkond meid toetaks,“ ütles ajakirja peatoimetaja Ele Praks.