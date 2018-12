Kristjan Kaunissaare: Rail Balticu müüdid ehk Hirmul on suured silmad

Tartu müüt, mille kohaselt tulnuks Rail Baltic kavandada olemasolevale Tartu kaudu kulgevale raudteele. 25 aastat on räägitud Rail Balticust kui kiirest ühendusest läbi Pärnu. Tõsi, korraks nihkus arutelu ühendusele läbi Tartu, kuid 2011. aastal jõuti arusaamisele, et Tartu kaudu raudtee rajamine läinuks nii märkimisväärselt kallimaks kui mõjutanuks negatiivsemalt loodust ja inimeste elukorraldust. Põhjus on selge ja lihtne: kuni 250kilomeetrist tunnikiirust võimaldava raudtee tarvis on praegune teekoridor liiga sakiline.