Salka jälgides võib märgata, kuidas pisikesed põhjatihased hoiavad üksteise ligi. Nii mõnigi kord moodustavad kaks kõrvuti põhjatihast paari. Meie kaks ­halli tihaseliiki on väga truud. Elukaaslase leiavad nad juba esimesel talvel ja püsivad koos paarilise surmani. Tore on mõelda, et nad otsivad endale karmidel ajal kaaslase, kellega raskustele vastu seista. Ohte aga on palju ja kooselu kestab harva üle kolme aasta. Eluaastaidki ei jagu pisikesele linnule ülemäära.