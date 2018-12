Minagi tahaks, et meil ei oleks põhjust ­Räämal vinduvast konfliktist kirjutada. Et poleks olnud eelmist ega kevadel esimestki lugu.

Normaalne, kui koolipere maandaks oma sisepinged eos. Kuna olukorda pole suudetud väga pika aja jooksul lahen­dada ja see on mõjutanud nii töötajaskonda kui õpilasi, oleme teinud otsuse, et teema vajab avalikku kajastamist. Seda enam, et pingetest on olnud teadlikud nii linn kui haridusministeerium ehk need, kel lasub järelevalve kohustus, otsustusõigus.