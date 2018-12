Taimetoitlaste sõnastik: nii jaguneb üks protsent Eesti rahvast

Sestap võib tõdeda, et keskmine eestlane on teinud oma dieedis väikseid kohandusi. Mõni aga suuremaid, loobudes lihast või loomset päritolu toiduainetest täielikult. TAI mullustel andmetel on viimasena mainituid Eestis hinnanguliselt üks protsent ehk alla 15 000 inimese, kes samuti jagunevad rühmadesse.

Tänapäeval kirjeldatakse taimetoitlasi mitmel eri viisil, lähtudes tarbitavatest toidugruppidest ja järgitavast elustiilist. Võiks arvata, et kõik inimesed, kes ei söö liha ega kala, on taimetoitlased. Kõige lihtsamas tähenduses on see tõesti nii, ent praegu liigitatakse vegetaarlaseidki: seda nii toidu kui üldise elustiili valiku järgi.