Pärnu koolipoisi välja mõeldud tuulevari pälvis õpilasleiutajate konkursil esikoha

„Nii tänavune kui ka eelnevad konkursid näitavad, et õpilaste mõtted paneb lendama meie igapäevane elu. Noored märkavad probleeme, analüüsivad neid ja pakuvad välja lahendusi,“ ütles Varrak. „Leiutamine on esimene samm teel unistustest tegelikkuseni. Soovin kõigile rohkem unistusi ja pealehakkamist, et unistused ka teoks teha.“