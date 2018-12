Lottemaa pani laulud plaadile

“Viimastel hooaegadel on olnud hästi musikaalsed näitlejad, mis on viinud selleni, et lõpuks on plaat valmis,” sõnas Lottemaa programmijuht Hana Kivi. Kauamängiva valmimine ja salvestamine võttis kaks hooaega.

Sellele on mahtunud 13 lugu ja välja on valitud tema hinnangul parimatest parimad lood. “Peategelastest on plaadile saanud Lotte, Alberti ja Klausi laulud, kuid enamik on ikkagi sellised meeskonnalaulud, kus on esindatud rohkem tegelasi,” iseloomustas ta. Kõige pikem, umbes kuueminutine lugu plaadil on “Lottemaa hümn”. Seal saavad sõna peaaegu kõik teemapargi tegelased. Ülejäänud palad on paar minutit pikad.