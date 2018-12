Komisjoni esimees Meelis Eerik selgitas, et Pärnumaal valijate arv isegi suurenes, aga mitte nii palju kui 1., 2. ja 4. valimisringkonnas. Ehk siis Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine ringkonnas, Mustamäe ja Nõmme ringkonnas ning Harju- ja Raplamaa ringkonnas. Need on rasvased ringkonnad, kus jagatakse välja kümme, 13 ja 15 mandaati. Riigikogu vajub niisiis veel rohkem pealinna poole kiiva.