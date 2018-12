Iduettevõtja: Töö ei peaks kogu elu enda alla matma

Lühiajalisi tööotsi vahendava start-up-ettevõtte Go-WorkaBit üks asutajaliikmetest Kei Karlson usub, et iduettevõtte loomine on parim ettevõtluskool, mida noor võiks läbida. Ta on veendunud, et tänapäeval ei peaks mitte keegi kannatama ­nõmedat ülemust, sest võimalusi raha teenida on niivõrd palju.