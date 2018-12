RMK pakub taas võimalust metsast jõulupuud valida

Metsas olles tuleb kindlasti järgida kuusetoomise reegleid. Jõulupuu võib võtta sealt, kus tal pole lootust suureks kasvada - teede ja kraavide servadest, liinide ja vana metsa alt. Kindlasti ei tohi kuuski raiuda metsanoorendikest, kuhu nad on inimeste poolt istutatud või kus neist on sirgumas palgipuud. Metsanoorendiku tunneb ära selle järgi, et puud on korrapäraselt istutatud ja hooldatud ning enamasti ühevanused.