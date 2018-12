Oliver Sild: Kui ma kogu aeg õnnestuksin, ei oleks see loogiline

Äsja 25seks saanud IT-ettevõtja Oliver Sild elab just sellist elu, millest praegused noored unistavad. Ta teeb tööd Londonis, Lis­sabonis, Pärnus, põikab Hispaaniasse, ühesõnaga: on pidevalt lennus. Jagab nutivärki nii hästi, et teenib arvutinäppimisega raha.