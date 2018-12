Paarkümmend inimest püüdsid mullu töötukassa abil alkoholisõltuvusest vabaneda

Domnika Tamm töötukassa tööotsijate ja tööandjate teenuste osakonnast seletas, et sõltuvusprobleemidega inimestel on raske tööd leida, sest tööandjad ei pea sageli selliseid kandidaate usaldusväärseks. Seepärast on töö leidmiseks väga tähtis püüda esmalt sõltuvus kontrolli alla saada. Ent töötukassa aidata üksnes neid sõltuvushäirega kliente, kes on motiveeritud ja valmis oma probleemiga tegelema.

Töötukassa on sõltuvusnõustamist võimaldanud alates 2012. aastast, kõigis maakondades üle Eesti. Nõustamisel on selle aja jooksul osalenud 98 inimest. Mullu sai töötukassa suunamisel Pärnus sõltuvusnõustamist 23 inimest.

Töötukassa pakutaval sõltuvusnõustamisel saavad osaleda ainult registreeritud töötud ning koondamisteate saanud tööotsijad. Üks inimene saab sõltuvusnõustamisel osaleda üldjuhul 10 akadeemilise tunni ulatuses.

"Kui inimene on töötuna registreeritud ja töökeskse nõustamise käigus selgub, et inimese üks töö leidmise takistus on alkoholisõltuvus, siis saab töötukassa pakkuda talle võimalust osaleda sõltuvusnõustamisel," märkis Tamm.