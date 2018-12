Kihnu ei saa kopteriplatsi

Juba 2016. aasta oli juttu, et helikopter ei saa maanduda suvalistele platsidele, vaid nõuab kindlat alust. “Politsei- ja piirivalveameti lennusalga piloodid on toonud välja asjaolu, et teinekord ei näe maanduda isegi sellisel juhul, kui lennuvälja serval on kiirabiauto täistulede ja vilkuritega: puudub nähtavus, maandumine pole alati ohutu,” ütles vallavanem Ingvar Saare toona kirjas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile.