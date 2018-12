Kaubanduskeskusi kontrollinud päästeamet ei avastanud suuri rikkumisi

Pärnumaal kontrolliti ühtekokku 17 kaubandusasutust. Nende seas nii ehitus- kui toidupoode. Päästjate rõõmuks oli korras 13 kauplust ja vaid neljas poes avastati puudusi. “Puudus olid kõikidel juhtudel evakuatsiooniteedele kauba ladustamine,” ütles Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik Jaak Jaanso. “Reidi tähelepanekutele tuginedes saab päästeamet tunnustada just Pärnu Kaubamajakat, Bauhofi ja K-rauta kauplust, sest olles pindalalt suured ja kuna neis on palju evakuatsiooniteid ja -pääse, on keerulisem neid korras hoida. Samuti on nendes poodides suuruse tõttu rohkem kaupa kui mujal, mis aga kõik oli ladustatud läbimõeldult.”