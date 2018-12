Panga moonakast oma raha peremeheks

Nüüd näeb ühiskond toonase eksperimendi mõrusid vilju. Raha, mida asuti elanikelt koguma lubadusega tõsta nende sissetulekut, on fondides kaotanud oma väärtust ja ostujõudu. Vabamajandusega kaasas käivad inflatsioon, palgatõus ja majanduskasv söövad armutult teise sambasse kogutud raha. Ja raha on fondides üüratu hulk: neli miljardit eurot. Kuningas on alasti – raha Eesti teise samba pensionifondides põleb –, sest Euroopa majanduskoostöö ja arenguorganisatsiooni (OECD) raporti kohaselt oli teise samba pensionifondide investeeringute kümne aasta reaaltootlus negatiivne ehk -1,3 protsenti aastas. Samal ajal on näiteks USA aktsiaturud viimasel kümnendil tõusnud keskmiselt üle kahe korra ja Tallinna börsilgi on viimasel kümnendil olnud väga tugev tõus. Sundkorras inimestelt pensionifondidesse suunatud raha kasutatakse vastutustundeta ja ebamõistlikult.

Finantskriisi ajal, kui riik peatas ajutiselt maksed teise sambasse, tegin valitsuses ettepaneku loobuda teisest sambast meie pensionisüsteemis. Kahjuks ma siis mõttekaaslasi ei leidnud, aga järgmised kümme aastat on siiski tõestanud mu ettepaneku õigsust. Nüüdseks on olukord muutunud ja arusaam, et kohustuslik pensioni teine sammas on finantsasutuste huvide keskne ja kahjulik nii praegustele kui tulevastele pensionäridele, hakkab inimeste teadvusse jõudma. Riik on võtnud inimeste käest ära peaaegu kogu kogumispensioni üle otsustamise ja loonud halvasti toimiva konkurentsi javäheste osalistega sundpensionifondide turu. Piiratud konkurentsis on fondide tasud olnud kõrged ja keskmine tootlus kehv.