Riigikogu ja Pärnu raudruun

Läinud nädalavahetusel löödi hingekella Pärnu–Tallinna rongiühendusele. Meedia kajastas viimase raudruuna sõitu ja vähemalt üks poliitik bioloogidelt varastatud nimega Elurikkuse Erakonnast sai teles veidigi tähelepanu. Mis häiris Artur Talviku sõnavõtus? Tõsi, Lellest Pärnuni jäävate külade-alevite elanikud kaotavad palju. Kas käivitatud bussiliin avitab, näitab aeg. Aja jooksul selgub seegi, kas Rail Balticu käivitamisel taastub rongiühendus suvepealinna, külade ja Tallinna vahel. Paljud pärnumaalased on kahtleval seisukohal. Teame, et rongiliiklust kaotada on kerge, raskem on seda taastada, nagu kinnitab Tallinna–Haapsaalu kogemus.