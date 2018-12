Õigel rähnihuvilisel tasub lähemalt üle vaadata iga suur-kirjurähnina näiv toksija, sest tegu võib olla hoopiski valgeselg-kirjurähniga. Valgeselg on meie kirjurähnidest suurim, olles pisut kogukam kui suur-kirjurähn. Suur-kirjurähnist eristamiseks saab edukalt kasutada nii selga kui ka rinda. Valgeselja rind on triibuline ja selg kirju. Suur-kirjurähni rind on seevastu ühtlaselt valge ja seljal on selgelt eristatavad suuremad valged laigud. Silma hakkab ehk valgeselja peitlitaoline nokkki, mis visuaalselt on pikem kui käbisepast suur-kirjurähnil.