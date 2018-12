Turismitudengid ja kutsehariduskeskuse noored valmistasid koos jõulutoite

“Koostöö eesmärk on õppida koolide kogemusest ja siduda paremini teooriat ja praktikat,” selgitas Pärnu kolledži turundusspetsialist Birgit Tuulemäe. “Õppevorm rikastas mõlemat osalist: tudengid tutvustasid põnevaid toitlustusteemalisi teadusartikleid kutsekooli turismiettevõtte õpilastele ja õpilased omakorda juhendasid tudengeid jõulutoitude valmistamisel.”

“Kõige paremini tuli välja ja ühtlasi oli kõigi lemmik isetehtud sepik. See ei jõudnud veel korralikult jahtudagi, kui juba oli otsas,” märkis Tuulemäe. „Tuleb välja, et meie tudengite toiduvalmistamisoskus on korralik ja hätta nad ei jäänud, muidugi olid neil väga head juhendajad.”