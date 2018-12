Möödunud nädalal toimus hädaolukorraks valmisoleku seminar, kus aasta vabatahtliku seltsi tiitliga pärjati Sindi tuletõrje selts, kes on teinud märkimisväärset meeskondlikku ennetustööd. “Nende ennetustöö maht on olnud aasta jooksul silmapaistvalt suur,” sõnas Lääne päästekeskuse ennetusbüroo nõunik Piret Seire. Rohkesti on tehtud infopäevi ja kodukülastusi.