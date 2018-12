Kohus mõistis Staritšenkovile karistuseks üheksa aastat, Viitkinile seitse aastat ning Saat sai kuus aastat ja kuus kuud vangistust.

Meeste käideldud kokaiinist oleks tekitanud joobe 22 584 inimesele ehk ligikaudu poolele Pärnu linna elanikest.

Staritšenkovi ja Viitkini karistusaja algust tuleb lugeda nende kinnipidamisest – 4. oktoobrist 2017, Saadi puhul mullu 29. novembrist.

Kohtu hinnangul on Staritšenkovi süü võrreldes grupi ülejäänud liikmetega suurem, sest tema panus kuriteo toimepanekul on oluline, tema korraldamisel sooritas grupp kuriteo. Samuti leidis kohus, et grupi tegevuse eesmärk oli teenida suurt varalist kasu.

Staritšenkovi ja Viitkinit süüdistati mitmes episoodis. Kohus mõistis ühes episoodis Staritšenkovi õigeks ja teises lõpetas kriminaalmenetluse. Neist esimese puhul loobus prokurör esitatud süüdistusest ja teise episoodi puhul leidis kohus, et Staritšenkov valdas kanepit, mida ei olnud suures koguses, enda tarbeks. Viitkini mõistis kohus õigeks narkootilise aine – kanepi – omandamises, kuna prokurör loobus süüdistusest.

Kohtumenetluse käigus on kaitsjad teinud etteheiteid kriminaalasja kohtueelse menetluse kohta, viidates, et üks uurijaid on süüdi mõistetud ametialaste kuritegude toimepanekus. Kaitsjate arvates tekitab uurimise asjus kahtlusi ka see, et teine uurija on kohtu alla antud.

“Kohtule ei ole esitatud ühtki tõendit, mis näitaks, et kaitsjate nimetatud uurija oleks süüdi mõistetud kõnealuse kriminaalasja menetlemise käigus toime pandud ametialaste kuritegude eest või uurija suhtes käiks kohtueelne uurimine või kohtumenetlus tema ametikohustuste rikkumise kohta, mis oleks toimunud kõnealuse kriminaalasja kohtueelses menetluses,” selgitas kohtunik Piia Jaaksoo täna koos rahvakohtunikega kohtuotsust kuulutades.

Kohtu hinnangul kaitsjate arvukad viited selle kohta, et kaks uurijat või mõni kolmas menetleja võisid kriminaalasja eeluurida menetlusnorme rikkudes, on paljasõnalised ja tuleb jätta tähelepanuta.

Samuti on süüdistatav Staritšenkov teinud kohtuistungil avaldusi tema väidetavate õiguste rikkumise kohta eelvangistuses viibimise ajal: kinnipidamistingimuste ja arstiabi võimaldamise või võimaldamata jätmise kohta.

“Eelvangistuse täideviimist vahistatu puhul reguleerib vangistusseadus ja selle alusel ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid. Seega, kui vahistatu leiab, et tema õigusi eelvangistuses viibimise ajal rikuti, oli tal võimalik oma õigusi kaitsta haldusmenetluse seaduses sätestatud reegleid järgides. Eelnimetatud väidetavate vahistatu õiguste rikkumise asjaolude kindlakstegemine või kaebuste lahendamine ei ole kõnealuse kriminaalmenetluse teema,” selgitas kohtunik Jaaksoo.

Peale eeltoodu on kaitsjad kohtus esitanud küsimuse, kas käimasolevas kriminaalmenetluses on isikuid survestatud andma mentlejatele soovitud ütlusi.

Kohus aga leidis, et kohtuotsust tehes tõendina kasutatavad isikute ütlused ei ole saadud menetlusnorme rikkudes. Kuigi kohtus ristküsitlemise käigus nii mõnigi tunnistaja avaldas, et kohtueelses menetluses ülekuulamisega seotud toimingute ajal tundsid nad survet (näiteks kohustus ilmuda, politsei viis nad menetlustoimingutele), kinnitasid kõik, et kohtuistungil andsid nemad ütlusi asjaolude kohta nii, nagu teadsid ja mäletasid, keegi ei ole neid mõjutanud ega sundinud teatud liiki ütlusi andma.

Kohtuvaidlustes taotles prokurör, et süüdistatavatelt ära võetud ja leitud sularaha tuleb konfiskeerida kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimise alusel. Prokurör ei ole aga selle taotlust põhjendanud ega esitanud kohtule ühtki faktilist asjaolu ega tõendeid niisuguste asjaolude kohta, mis annaks aluse eeldada, et isikud on neilt ära võetud raha saanud kuriteo toimepaneku tulemusena või sellise vara arvel. Seega leidis kohus, et konfiskeerimise esmast alust ei esine ja prokuröri taotlus tuleb jätta rahuldamata.

Süüdistatavad olid varem kriminaalkorras karistatud. Mehed peavad tasuma riigituludesse sundraha ja ekspertiisitasu.

Seadus näeb ette narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseadusliku käitlemise eest, kui see on toime pandud suure varalise kasu teenimise eesmärgil, karistuseks 6–20 aastat või eluaegset vangistust.

Kohus arutas asja üldmenetluse korras koos rahvakohtunikega.