Kolmeks osaks – põhja, lõuna ja linnalähiliinigrupiks – jagatud hankele anti tähtajaks üles kümme pakkumust ja igale osale esitas parima pakkumuse eri firma. Suurimale, põhja liinigrupile tegi PÜTKi juhataja Andrus Kärpuki selgituse kohaselt parima ­hinnapakkumuse AS Sebe. Lõuna liini­grupile aga AS MK Autobuss ja linnalähiliinidele AS Atko Bussiliinid.