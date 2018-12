Statistikaameti analüüs: Pärnumaal on ühistransport hästi kättesaadav

Pärnu omavalitsuse elanikel on statistikaameti andmetele toetudes põhjust siinse ühistranspordiga rahul olla.

Statistikaameti äsja avaldatud andmete kohaselt on ühistransport hästi kättesaadav üle kolmveerandile Eesti elanikest. Avaldatud uuringust selgub veel, et maakondadest on Pärnumaa elanikele avalik transport pea parima kättesaadavusega. Tõsi, arvestamata Kihnut, kus ühistransport puudub täielikult.