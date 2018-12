Raudtee pingpong

Võib juhtuda, et pärast rongiühenduse katkemist Tallinna ja Pärnu vahel tõuseb enam avalikkuse tähelepanu keskmesse Rail Balticu (RB) tulevik, mida üheselt helgeks ei saa kuidagi nimetada. Ernst & Youngi lätlastest töötajad kirjutasid kokku dokumendi, mille järgi RB on kasumlik projekt. Skeptikud on tõestanud vastupidist. Mõlemad pooled räägivad ja põhjendavad, aga keegi ei kuula. Mõistliku ettepaneku peale moodustada erapooletu komisjon, mis RB kulude-tulude asjus selguse majja tooks, pole Eesti valitsus kõssanudki.

Raudteeprojekti maksumus kerkib kui tainas: algsest alla neljast miljardist eurost on saanud ligikaudu kuus miljardit ja ilmselt pole see veel kõik. Euroopa Liidu järgmise rahastusperioodi suhtes loodetakse kokku leppida 2020. aastal, et siis 2021. aastal juba rahapotil kaas avada. Ainult keegi ei tea, kas RB Euroopa-poolne rahastus jääb 85 protsendile või hakkab riikide osa suurenema.