Pärnu Postimehes 15. novembril ilmunud artikli pealkiri on eksitav. Eakaid ei nörrita dementsete teenuse tulek (vt “Dementsete teenuse tulek nörritab eakaid”, PP 15.11). Dementsed on üks osa eakatest. Probleem on selles, et Euroopa raha tahetakse kasutada millegi suurepärase ja korrasoleva lõhkumiseks.