Selja meierei lugu

Mõnigi lugeja on nurisenud, et meie lehe 20 aasta retrospektiiv puudutab peamiselt Pärnu linna. Tunnistan, et oleme linna poole kaldu, kuna siin on lihtsam jälgida arengut 20 aasta jooksul ja kohalikku lehte on jäetud rohkem jälgi, mida mööda minna.