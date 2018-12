Söögem nagu soomlased datlikooki

Etteruttavalt kinnitab eestlasest reporter, et Raija küpsetatud datlikeeks on imehea, parim, mida seni saanud: mahlane ja viib keele alla.

Igatahes kuulub taatelikakku Pärnuski igal aastal Moisiote jõululauale. Tänavu on Raija küpsetamisega hiljaks jäänud. Läinud aastal tegi ta keeksid valmis juba novembris ja hiljem veel teisegi laari tainast: kokku kuus keeksi. Nimelt on taatelikakku selline kaval küpsetis, mille maitse seistes isegi paremaks muutub. Raija pakub, et see säilib jahedas vabalt kuu. Kooki võib sügavkülmagi panna ja hiljem üles sulatada.